Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС может лишиться трех игроков

Самарский ЦСК ВВС может потерять сразу трех хоккеистов: вратаря, защитника и нападающего.

Блогер Сергей Ляховский в своем телеграм-канале сообщил, что «летчики» попрощались с голкипером Денисом Поповым, игроком обороны Евгением Калабушкиным и форвардом Даниилом Анопом.

Первый провел в том сезоне 42 матча (с учетом плей-офф) за «эскадрилью». Отразил 821 бросок из 900 (91,2%), оформил три «сухаря» и сделал одну результативную передачу.

До этого 23-летний вратарь был в системе тульского АКМ, также играл за «Рязань-ВДВ».

26-летний Калабушкин в том сезоне 58 встреч и заработал 13 (гол и 12 ассистов) очков. В активе 25-летнего Анопа — 67 игр с 34 (17+17) результативными баллами. Причем он и Попов могут вернуться в АКМ, а Евгений отказался оставаться в Самаре, пишет Самара-МК.