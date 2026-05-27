Самарцы рассказали о причинах поиска новой работы

Топ-3 причин поиска нового места работы — низкий заработок, отсутствие карьерных перспектив и желание сменить сферу деятельности. В открытом опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.



45% работающих самарцев называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 14% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности — 10% сотрудников думают о смене профессии, а не просто компании-работодателя.



9% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов. 8% респондентов не устраивает начальство. Еще 6% жалуются на условия труда. Удалённость работы от дома стала проблемой для 4%, а график работы не устраивает 3%. Потребность работать удалённо возникла у 2%. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила еще 1% опрошенных.



Мужчин чаще, чем женщин, к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. Горожанки чаще делились планами уйти в другую сферу, жаловались на удаленность работы от дома и плохие условия труда, а также высказывали опасения из-за новостей о грядущих сокращениях.



Время проведения: 5 —12 мая 2026 года