28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Самарцы рассказали о причинах поиска новой работы

Топ-3 причин поиска нового места работы — низкий заработок, отсутствие карьерных перспектив и желание сменить сферу деятельности. В открытом опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.


45% работающих самарцев называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 14% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности — 10% сотрудников думают о смене профессии, а не просто компании-работодателя.

9% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов. 8% респондентов не устраивает начальство. Еще 6% жалуются на условия труда. Удалённость работы от дома стала проблемой для 4%, а график работы не устраивает 3%. Потребность работать удалённо возникла у 2%. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила еще 1% опрошенных.

Мужчин чаще, чем женщин, к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. Горожанки чаще делились планами уйти в другую сферу, жаловались на удаленность работы от дома и плохие условия труда, а также высказывали опасения из-за новостей о грядущих сокращениях.
 

Время проведения: 5 —12 мая 2026 года

