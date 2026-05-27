В Самарской области стартовал второй Всероссийский агродиктант

Я нашел ошибку
Главные новости:
28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
В театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня»
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
28 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
В регионе состоялся финал Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги сезона 2025-2026
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Фонд развития интернет-инициатив запускает второй в 2026 году отбор в акселератор Спринт 2.0
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.67
0.12
EUR 83.3
-2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовал второй Всероссийский агродиктант

257
В Самарской области стартовал второй Всероссийский агродиктант

В Самарской области стартовала масштабная просветительская акция — второй Всероссийский агродиктант. Главной офлайн-площадкой региона стал Самарский государственный аграрный университет. Студенты, преподаватели и ведущие эксперты отрасли принимают самое активное участие в акции. В этом году агродиктант пройдет до 30 мая во всех 89 регионах России. В Самарской области развернуто 155 площадок: от школ и университетов до фермерских хозяйств и общественных пространств.

Для будущих профессионалов — студентов СамГАУ — диктант стал важным этапом самоопределения. Первокурсник Андрей Ишков рассказал, что связывает свое будущее с агроинженерией, считая сельское хозяйство самой перспективной отраслью страны. Екатерина Сергеева отметила возможность самореализации в биоэкологии, а Дарья Маклецова выразила надежду, что высокий балл за тест станет отличным стартом для карьеры в ветеринарии. В текущем году программа тестирования расширилась: участникам из четырех возрастных и профессиональных категорий предстоит за 40 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих 19 тем, включая новый блок «Экономика сельского хозяйства».

Значимость мероприятия для регионального продовольственного суверенитета отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов. Он акцентировал внимание на том, что современный АПК — это сфера высоких технологий, искусственного интеллекта и роботизации, требующая интеллектуального вклада молодежи. По прогнозам депутата, в этом году в акции примут участие более 6 тысяч жителей региона, что значительно превышает показатели прошлого года.

Напомним, Всероссийский агродиктант реализуется в рамках партийного проекта «Российское село», который направлен на комплексное развитие сельских территорий и повышение привлекательности сельского образа жизни.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов подчеркнул, что агродиктант становится доброй традицией, формирующей интерес к сельскому образу жизни, в том числе и у городских жителей. По его словам, популяризация аграрного образования через такие акции создает мощный стимул для притока молодых кадров в реальный сектор экономики.

Развитие кадрового потенциала АПК подкрепляется конкретными мерами государственной поддержки. В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» можно получить бесплатное высшее образование по договорам целевого обучения.

В Самарской области по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева при поддержке комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы, молодые специалисты, устраивающиеся на предприятия АПК, получают достойные подъемные выплаты и ежемесячные доплаты к зарплате.

Генеральным партнером проекта выступает Россельхозбанк. По словам директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиля Багдалова, в прошлом году участвовало 400 тысяч человек, половина из которых это подростковая аудитория. И 60% абсолютных победителей – люди без аграрного образования, что подтверждает высокую популярность темы среди широкой аудитории.

Присоединиться к акции и проверить свои знания в области сельского хозяйства может каждый желающий. Регистрация и онлайн-тестирование доступны на официальном портале агродиктант.рф до конца дня 30 мая 2026 года.

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
361
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
1191
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
629
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
474
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
496
Весь список