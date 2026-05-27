В Кинеле огнеборцы ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров

26 мая в 23:30 в поселке Горный городского округа Кинель в садово-дачном товариществе «Вагонник» произошел пожар, о чем в пожарно-спасательный отряд № 34 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Оперативно к месту вызова выехали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 136, 14 и 82 Отряда № 34. По прибытии наши специалисты установили, что горят дом и баня на площади 200 квадратных метров.

На борьбу с огнем были поданы 5 стволов «Б», в 00:05 - объявлена локализация пожара, в 00:35 - ликвидация открытого горения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"