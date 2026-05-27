Ученые исключили появление магнитных бурь до конца мая

Магнитных бурь до конца мая не ожидаеся, геомагнитная обстановка прогнозируется спокойной. Об этом 27 мая сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Геомагнитный прогноз до конца мая — зеленый», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на видимой стороне Солнца активность низкая, значительного запаса энергии в пятнах нет. На обратной стороне за две недели произошло четыре вспышки высшего класса X, но они не влияют на Землю.

Из-за наступления лета полярные сияния практически не видны даже при возможных возмущениях. Вспышечная активность в ближайшие сутки ожидается слабо повышенной, геомагнитная обстановка — спокойной с небольшими рисками возмущений.

Накануне ученые из лаборатории солнечной астрономии сообщили, что на обратной стороне Солнца продолжают фиксироваться сильные взрывы, последствия одного из них «зацепили» Землю и спровоцировали в ее окрестностях умеренный радиационный шторм. Наблюдающие за происходящим солнечные коронографы смогли запечатлеть еще одно нетипичное явление — оно известно под названием «эффект снега». Под ним подразумеваются потоки космических частиц, пишут "Известия".