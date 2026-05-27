Власти Самарской области официально назвали причину отмены Грушинского фестиваля

Непростое решение приняли власти Самарской области: Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году проводиться не будет. Как сообщили в правительстве региона, в приоритете — безопасность участников и гостей. Основным фактором, повлиявшим на отмену, стали риски, связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов.

Грушинский фестиваль — один из старейших фестивалей авторской песни в России и настоящий бренд Самарской области. За полвека своего существования он превратился в уникальное социокультурное явление, объединяющее сотни тысяч людей по всему миру.

Племянник Валерия Грушина и один из организаторов фестиваля Михаил отметил, что проведение фестиваля с приглашением большого количества людей в текущих условиях действительно неуместно и небезопасно. При этом он подчеркнул, что фестиваль переживал самые разные времена и всегда находил возможности для возрождения, выразив уверенность, что в скором времени участники вновь соберутся вместе, пишет Самарская газета.