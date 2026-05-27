Жители Самары начали массово искать дешёвые квартиры в Турции вместо дорогой курортной недвижимости

Жители Самары начали резко смещать интерес к дешёвым квартирам в Турции. Доля покупателей, ориентированных на доступное жильё, уже более чем в два раза превышает интерес к дорогим курортным форматам и недвижимости на первой линии.

По данным исследования агентства недвижимости ГЖА.рф, эксперты компании зафиксировали рост интереса к бюджетным сценариям покупки квартиры в Турции. Всё больше покупателей рассматривают недорогие квартиры, вторичное жильё и более доступные города вместо дорогих туристических локаций.

Интерес к дешёвому жилью превысил 6% от общего спроса. Для сравнения, доля интереса к квартирам у моря и курортным форматам составила менее 3%. Это показывает изменение поведения покупателей: всё больше людей выбирают недвижимость по стоимости покупки и расходам на содержание, а не по статусу района.

Одновременно усиливается интерес к Аланье и Мерсину. На эти города суммарно приходится более 8% спроса. Покупатели рассматривают их как более доступную альтернативу дорогим районам Антальи и Стамбула.

Растёт интерес и к вторичному рынку. Более 2% покупателей ориентируются именно на вторичное жильё из-за более низкого порога входа. Дополнительно почти 2% спроса связано с покупкой недвижимости за рубли и желанием снизить валютные риски.

Покупатели стали внимательнее относиться и к юридической стороне сделки. Более 1% спроса связано с вопросами ВНЖ и безопасностью покупки недвижимости в Турции. Это говорит о росте осторожности и желании минимизировать риски при покупке жилья за рубежом.

Сегмент спроса Доля интереса Недорогое жильё более 6% Аланья и Мерсин более 8% Курортные форматы и жильё у моря менее 3% Вторичный рынок более 2% Покупка за рубли почти 2% Покупка ради ВНЖ более 1%

Для части покупателей из Самары турецкий рынок перестаёт быть историей про статусную недвижимость для отдыха. Всё чаще покупка квартиры рассматривается как способ сохранить доступность жилья и снизить финансовую нагрузку на фоне дорогой ипотеки и высоких цен в России.

«Покупатели стали намного рациональнее относиться к зарубежной недвижимости. Люди начали считать все расходы — не только цену квартиры, но и стоимость содержания, перевода денег и будущих платежей. Поэтому растёт интерес к доступным районам, вторичному жилью и небольшим квартирам. Для многих сейчас важнее купить ликвидный объект без лишней переплаты, чем недвижимость в максимально дорогой курортной локации», — отметил Алексей Котлов.