В России появятся ГОСТы на школьное питание

В России планируется разработать ГОСТы на рационы школьного питания. Меню будет сбалансированное, учитывающее особенности здоровья ребенка. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Депутат напомнила, что ранее совместно с АНО «Институт отраслевого питания» разработала законопроект о социальном питании, который касается в том числе школ.

По ее словам, еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. В России есть производители, выпускающие такую продукцию — как готовое питание, так и сырье для его производства.

«Наши производители детского питания должны иметь преференции в меню детских учреждений», — добавила Буцкая.



