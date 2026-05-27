2,5 тонны молочных продуктов передали ветеранам Великой Отечественной войны в Самаре

В год 81-летия Великой Победы в Самаре продолжается акция «С заботой о победителях!», запущенная по инициативе компании «Логика молока» и при поддержке администрации города. За 12 месяцев ветеранам Великой Отечественной войны передано 2,5 тонны молочных продуктов. В состав продуктовых наборов входят молоко, творог, йогурты, сгущённое молоко и другие полезные продукты.

Отметим, что социальный проект «С заботой о победителях!» стартовал в 2025 году в шести регионах России, в том числе в Самаре. В областной столице акция реализуется при поддержке администрации города, а также благотворительного фонда «Дари еду» и транспортных компаний «Группа МАРТ» и «ТРЭК-Автоберег».