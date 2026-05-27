28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй житель Самары меняет уходовую и декоративную косметику к лету

Уход за кожей давно вошел в ежедневную привычку каждого. Летом косметологи советуют облегчать свою бьюти-рутину, и половина жителей Самары следуют этому совету. Потратить на обновление косметички опрошенные в среднем готовы 4 000 рублей.

Что меняют и сколько тратят

Среди жителей Самары, пользующихся косметикой, половина (54%) так или иначе меняют средства к лету. Из них 18% признаются, что полностью пересматривают свой уход к новому сезону — чаще всего это делает молодежь 18-24 лет (22%).

В основном изменения затрагивают уход за лицом (52%) и уход за телом (35%). Есть и те, кто меняют декоративную косметику — средства для макияжа глаз (24%), тональные средства и базу под макияж (19%) и продукты для губ (16%).

Потратить на обновление ходовой и декоративной косметики к лету жители Самары в среднем готовы 4 000 рублей. Однако 12% закладывают всего до 1 000 рублей, а 38% — от 1 000 до 3 000 рублей. Еще 30% готовы потратить от 3 000 до 5 000 рублей, 14% — от 5 000 до 10 000, а 7% — еще больше.

Покупают косметику в основном на онлайн-площадках (50%), а также в офлайн-магазинах косметики и аптеках (25%). 19% заказывают на сайтах или в приложениях конкретных магазинов. Еще 7% признаются, что все необходимое им дарят.

Что покупают и как выбирают

Что касается уходовой косметики, в основном опрошенные переходят на более легкие форматы — гели, флюиды и сыворотки (40%). 38% начинают использовать матирующие средства. В косметичке с декоративкой летом также начинают доминировать облегченные формулы с вуальным покрытием (35%). 14% запасаются стойкой декоративной косметикой на случай, если нужно, чтобы макияж продержался до вечера, несмотря на жару. Еще 11% добавляют в свою бьюти-рутину освежающие мисты и термальную воду.

В основном опрошенные (49%) обычно не решаются экспериментировать и покупают только привычные продукты. Треть (31%) пополняют летнюю косметичку как новинками, так и проверенными средствами. Чаще выбирают новинки 21% — в основном к ним открыта молодежь 18-34 лет.

Покупают новую косметику в основном из практической необходимости (20%) или если закончилось привычное средство (16%). Скидки и акции мотивируют на покупку лишь 14% опрошенных. Еще 2% признаются, что их часто побуждают тренды в социальных сетях — чаще это молодые люди 18-24 лет (9%).

