Отпуск этим летом запланировали 66% самарцев

SuperJob, сервис по поиску работы и подбору персонала в России представил данные опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.



Отпуск этим летом запланировали 66% работающих самарцев. 20% проведут его дома, 16% — на даче или в деревне, 24% планируют поездку по России и 6% — за рубеж.



Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (28% против 20%). Представители сильного пола же чаще остаются без отпуска.



Зумеры чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха. Дачный отдых и путешествия по стране чаще выбирают горожане 35+. Поездки за границу же чаще планируют граждане моложе 35.



Тех, у кого отпуска летом не будет, больше среди горожан со средним профессиональным образованием (38%), чем среди респондентов с высшим (30%). Граждане, закончившие вузы, активнее планируют внутренние путешествия (29 и 19% соответственно).

Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто получает меньше или больше, рассказывали о том, что их отпуска приходятся на лето (75%), причем каждый десятый запланировал поездку за границу.





Время проведения: 11—20 мая 2026 года