Страх потерь и отсутствие базовых знаний мешают 47% самарцам начать инвестировать

Только 12% самарцев считают, что для инвестирования не нужны системные знания. В свою очередь, 65% выступают за более ответственный подход, в котором необходимо образование. При этом 52% жителей Самары были бы готовы вложить время и деньги в обучение инвестициям, чтобы обрести подушку безопасности (20%), обеспечить себе стабильность в будущем (17%), желание обрести финансовую независимость (15%), защитить деньги от обесценивания (14%). Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1,2 тыс. россиян, проведенного аналитиками Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI).

Среди тех, кто не имеет опыта инвестирования (71%), 32% хотели бы попробовать вложить деньги куда-либо. Зачастую их останавливает страх потери денег (47%) и непонимание, с чего начать (44%). При этом приоритетным источником знаний для них бы стали онлайн-курсы (50%), блогеры и советы в социальных сетях (44%).

Так, (29%) самарцев инвестируют или делали это раньше. Больше половины из них (58%) столкнулись с неудачным опытом. Чаще всего жители Самары для инвестиций используют покупку жилой недвижимости (28%), страховые продукты с накопительной или инвестиционной составляющей (25%), криптовалюту и цифровые активы (20%), покупку драгоценных металлов и инвестиции в свое образование (по 18%)*. В большинстве случаев, сумма первых вложений 50-100 тыс. рублей и 300-400 тыс. рублей (по 20%), 100-150 тыс. рублей (18%), 150-200 тыс. рублей (15%),

У 50% опрошенных первая попытка инвестирования была убыточной, на прибыль и выход «в ноль» приходится по 25%. Большинство (60%) оценивают свои первые инвестиции, как эмоциональное решение. Интересно, что главным источником знаний об инвестициях для самарцев являются друзья (30%), блогеры (28%), книги (18%), курсы онлайн-школ (15%) и высшее финансовое образование (13%)*. При этом, самым эффективным способом получить качественные знания, жители Самарской области отмечают участие в очных тренингах (28%), высшее образование (23%), онлайн-курсы и форумы и сообщества (по 20%), видеоуроки (5%).

Большинство (68%) из тех, кто когда-либо инвестировал, признались, что были ситуации быстрых и необдуманных вложений. Что интересно, в 50% случаях это приводило к прибыли, в 18% — убыткам, так по 29% теряли от 300-400 тыс. рублей и от 100 до 150 тыс. рублей.

«Российский фондовый рынок предлагает широкую линейку продуктов, среди которых каждый инвестор может найти что-то подходящее. Но дальше вопрос личной дисциплины. Долгосрочно выигрывают те, кто не делают резких движений и следуют принципу диверсификации портфеля. Для начинающих инвесторов эксперты рекомендуют к покупке не отдельные ценные бумаги, а продукты коллективных инвестиций, как, например, Долевое страхование жизни (ДСЖ) или классические ПИФы на акции или облигации. Преимущество заключается в том, что в таких продуктах средства частных инвесторов объединяются в единый фонд и передаются под управление профессиональной управляющей компании, а в случае с ДСЖ еще есть и страховая защита», - прокомментировал исследование Владимир Залужский, Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям Группы Ренессанс страхование, член Комитета эмитентов Московской Биржи.