С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Более половины жителей Самарской области уверены в своей высокой продуктивности на работе

Большинство жителей Самарской области (70%) высоко оценивают свою продуктивность на работе, причем наибольшую уверенность в этом выражают сотрудники 35 лет и старше, выяснили аналитики hh.ru. Максимальную производительность у себя отмечают миллениалы (63% респондентов в возрасте 35 лет и более), в то время как среди молодежи 18-24 лет в своей эффективности на работе убеждены лишь 46% опрошенных.

Четверть (25%) опрошенных в Самарской области оценивают свою производительность как среднюю, и лишь 2% признались, что считают ее низкой. Еще 3% респондентов отметили, что раньше не задумывались о своей продуктивности, но хотели бы, чтобы работодатель помог им лучше оценить этот показатель. При этом большинство жителей Самарской области уверены, что их личная эффективность напрямую влияет на результаты компании: 80% опрошенных оценили степень такого влияния на 4-5 баллов из 5 возможных, в том числе 33% поставили 4 балла, а 47% — максимальные 5 баллов. Еще 14% оценили влияние собственной продуктивности на показатели компании на 3 балла. Лишь 6% считают, что их работа практически не отражается на результатах работодателя.

Наиболее уверенно в своей эффективности чувствуют себя работники 35-44 лет — 63% представителей этой возрастной группы считают свою производительность высокой. Среди сотрудников 25-34 лет высоко оценивают свою эффективность 58%, среди работников 45-54 лет — 57%, а среди респондентов 55 лет и старше — 53%. В то же время молодые специалисты оценивают свою продуктивность заметно скромнее: среди сотрудников 18-24 лет высокой считают свою производительность 46%, а среди подростков до 18 лет — лишь 27%.

Чаще других в своей высокой производительности на работе уверены респонденты, занимающие топовые должности, а именно директора бизнес-подразделений (76%), руководители отделов (74%) и топ-менеджеры (71%), чуть реже — линейные управленцы (58%). Замыкают рейтинг младшие специалисты (49%) и начинающие сотрудники (42%). Таким образом, на восприятие личной эффективности ключевое влияние оказывают накопленный опыт и глубокое знание отрасли.

В разрезе профессиональных сфер лидерами по количеству продуктивных сотрудников, по мнению россиян, стали «Добыча сырья» (69%) и «Строительство» (68%). Высокие показатели также фиксируются в профсферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Высший и средний менеджмент» и «Управление персоналом, тренинги» — в этих направлениях показатель достиг 67%. В сфере «Маркетинг, реклама, PR» в своей результативности убеждены 65% респондентов, в «Автомобильном бизнесе» и «Финансах, бухгалтерии» — 64%. Замыкают десятку самых эффективных сферы «Закупки» и «Административный персонал» с показателем по 60%.

По данным Dream Job, среди отраслей, вошедших в десятку лидеров по производительности сотрудников, наиболее высокие оценки условий труда приходятся на сферу высшего и среднего менеджмента — 4,6 балла из 5 возможных. Следом идут финансы и бухгалтерия (4,47), управление персоналом и тренинги, а также маркетинг, реклама и PR (по 4,30), закупки (4,30), автомобильный бизнес (4,29) и строительство (4,26). Туризм, гостиницы, рестораны и добыча сырья уступают с показателями 4,06 и 4,03 соответственно, а самые низкие оценки условий труда среди участников рейтинга получил административный персонал — 3,92 балла.

«Работники осознают, что их личная отдача напрямую влияет на бизнес-показатели компании — так считают 80% опрошенных. Этот фактор осознанности превалирует у руководства: о нем заявили 96% директоров подразделений и 89% начальников отделов. В профессиональном разрезе лидируют HR-специалисты (90%) и юристы (88%), в то время как среди рабочего персонала этот показатель составляет лишь 65%. Понимание значимости своего труда является важным инструментом для роста производительности, а также снижения текучести кадров и защиты сотрудников от профессионального выгорания», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным онлайн-опроса hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, который проводился с 6 по 10 апреля 2026 года, участие приняли 2 659 россиян, в том числе из Самарской области.

