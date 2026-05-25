Врач рассказала о первых симптомах лихорадки Эбола

Первые симптомы лихорадки Эбола очень схожи с гриппом. Об этом 25 мая рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Изначально могут быть проявления, сходные достаточно с гриппом, может быть лихорадка. Затем присоединяется геморрагический синдром. Изначально это какие-то подкожные кровоизлияния, а затем уже внутренние кровотечения — кишечные, маточные кровотечения с развитием ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. — Ред.)», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам Минаковой, лихорадка проходит довольно тяжело и обладает высокой вероятностью летального исхода. Врач заключила, что возбудитель заболевания передается при контакте с биологическими жидкостями зараженного человека.