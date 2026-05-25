Две Lada Kalina столкнулись в Волжском районе

24 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:45 в Волжском районе. 42-летняя женщина-водитель, управляя транспортным средством Lada Kalina, двигалась по ул. Колхозная. В пути следования, не предоставила преимущества в движении автомобилю Lada Kalina, под управлением 64-летнего водителя, движущемуся по ул. Пацаева в направлении ул. Фабричная, по главной дороге, и допустила с ним столкновение. Мужчина доставлен в медицинское учреждение.