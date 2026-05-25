Водитель сбил лося в Камышлинском районе

Водитель ВАЗ-2110 сбил лося на трассе в Самарской области утром 25 мая. Владельцу отечественной легковушки потребовалась медпомощь.

В региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС узнали о ДТП сегодня в 3:18. Известно, что мужчина на «десятке» ехал по дороге «Похвистнево — Клявлино». На 37-м километре, около поселка Малоганькино, влетел в лося.

Автолюбителя отвезли в медучреждение. Состояние животного не уточняется. Кроме медиков, на месте аварии работали госавтоинспекторы и специалисты 120-й пожарно-спасательной части.

Правоохранители организовали проверку, последние отключили аккумулятор машины и стабилизировали ее, пишет Самара-МК.

