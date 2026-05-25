Самарцы в среднем готовы потратить на свадьбу 620 000 рублей

Авито Услуги и Авито Товары опросили 10 000 россиян и выяснили, что в Самаре 40% планируют собственную свадьбу, организуют торжество для близкого родственника или для друзей. В обязательной «программе» – костюмы, кольца, приглашенный фотограф и ведущий, а также букет невесты и бутоньерка. При этом многие хотят сократить расходы – например, за счет приобретения вещей на ресейле.

Средний чек: сколько готовы тратить

Средний бюджет, который респонденты в Самаре закладывают на организацию и проведение свадьбы, составляет 620 000 рублей. Почти каждый третий планирует уложиться в сумму 300 000 – 600 000 рублей, еще 31% — в 100 000 – 300 000 рублей. 18% закладывают на свадьбу 600 000 – 1 000 000 рублей, 8% готовы потратить от миллиона до трех рублей, а 6% респондентов ограничивают себя бюджетом не более чем в 100 000 рублей.

Обязательная программа: наряды, кольца, букет

Среди товаров, которые считаются обязательными к покупке, лидерство удерживают свадебные наряды для жениха и невесты — их планируют приобрести 50% опрошенных. Обручальные кольца назвали обязательными 49%, а букет невесты и бутоньерку — 48%. Далее по степени важности следуют реквизит для развлечения гостей и интерактивов — игры, конфетти и др. (30%), реквизит для запоминающихся снимков (26%), а также украшения и аксессуары вроде фаты, запонок и перчаток (23%).

Ресейл идет в загс: каждый второй готов покупать свадебные товары с рук

Один из главных трендов исследования — высокая востребованность повторного использования свадебных товаров. 38% опрошенных, планирующих организовывать торжество, готовы купить часть товаров на ресейле, а 28% заявили, что приобретут «с рук» большую часть необходимого — от нарядов и аксессуаров до декора. Также 28% намерены приобретать исключительно новые вещи.

Кто работает на празднике: топ-5 специалистов

Самый востребованный специалист на свадебном рынке — фотограф или видеограф. К их услугам планируют обратиться 47% респондентов в Самаре. Далее с близкими показателями идут флорист, отвечающий за оформление или букет невесты с бутоньеркой (36%), музыканты или диджей (32%), свадебный организатор или координатор (30%), ведущий (30%) и визажист или парикмахер (28%). Также в списке востребованных специалистов фигурируют графические дизайнеры, декораторы, мастера по ресницам, специалисты по пошиву, актеры на мероприятие и бровисты.

Главные задачи при организации свадьбы

Главные задачи при организации свадьбы распределены почти равномерно. Чаще всего организаторам приходится заниматься поиском площадки (34%), декорированием пространства (30%) и контролем сроков подрядчиков (29%). Среди других ключевых задач — подбор свадебных нарядов (28%), выбор колец (24%) и координация гостей на свадьбе (21%).

Что дается труднее всего

Главный приоритет всех, кто организует свадьбу, — уложиться в бюджет: так ответили 50% респондентов в Самаре. На втором месте по сложности — поиск специалистов с оптимальным соотношением цены и качества (47%). Третья трудность — найти идеальную площадку для торжества (32%). Далее следуют контроль сроков выполнения задач всеми подрядчиками (27%), организация логистики — транспорт и размещение гостей (22%) и координация гостей и родственников до и во время мероприятия (20%).