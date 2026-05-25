Гастроэнтеролог назвала опасные продукты для детей в жару

Летом риск кишечных инфекций и пищевых отравлений у детей значительно возрастает, особенно из-за скоропортящихся продуктов и сладких напитков. Об этом 25 мая предупредила детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» для детей Яна Рейдер.

«В летний период родителям особенно важно внимательно следить за рационом ребенка, качеством продуктов и питьевым режимом», — объяснила врач «Газете.Ru».

Рейдер пояснила, что высокая температура способствует быстрому размножению бактерий и вирусов. Наибольшую опасность летом представляют мясо, молочные изделия, салаты, яйца и кондитерские продукты. Даже кратковременное хранение вне холодильника может привести к росту патогенной микрофлоры. Для снижения рисков гастроэнтеролог советует родителям выбирать легкую и безопасную пищу, ограничивать жирные и жареные блюда, майонез, копчености и колбасу, а также снизить потребление сладких газированных напитков, пакетированных соков, кофе и какао.

Уточняется, что симптомы кишечной инфекции могут включать тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, температуру, слабость, сонливость и снижение аппетита. При многократной рвоте, частой диарее, высокой температуре или невозможности пить воду необходима срочная медицинская помощь.

Гастроэнтеролог добавила, что для диагностики назначают анализы крови и кала, ПЦР, бактериологические посевы, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, пишут "Известия".