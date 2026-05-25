Судебные приставы г. Самары взыскали с местной жительницы уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за фиктивную постановку иностранцев на учет и их регистрацию.

Жительница г. Самары фиктивно поставила на учет 10 приехавших в Россию иностранцев и 4-х фиктивно зарегистрировала по месту прибывания. За данные деяния ее привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» и 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должницы постановления о временном ограничении ее в праве выезда за пределы страны, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.