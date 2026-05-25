В Самарской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подрядной организации

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы на предприятии топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК), причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное лицо путём обмана организовал поставку на предприятие ТЭК оборудования б/у под видом нового, в результате чего незаконно присвоил себе денежные средства в размере более 100 млн рублей.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.