Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
Семьи героев СВО Самары проехали «По государевой дороге» в рамках проекта «Своих не бросаем!»
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Полицейские Самарского региона приняли участие в родительских собраниях
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела привлекли к административной ответственности родителей
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
Фестиваль цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра» состоится в Самаре
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Театр «Грань» отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

258
Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.

«Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Процедура впервые проходит электронного по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательство, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

«Единая Россия» — партия Президента и партия народного большинства. Вместе с жителями мы формируем списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе», — подчеркнула Людмила Болилая.

Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму составляет 12 человек на место. Заявки подали 630 участников специальной военной операции, сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подчеркнул, что качество проведения процедуры растёт из года в год. Сегодня электронное голосование стало неотъемлемой частью электоральных технологий в России.

«Единая Россия» уделяет обеспечению информационной безопасности особое внимание. Качество её решений, профессионализм наших коллег не вызывают никаких сомнений в том, что вся эта будущая неделя пройдёт спокойно, без потрясений, и мы получим объективные результаты», — отметил он.

С этим согласен и президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

«С точки зрения легитимности —  технически система уже зарекомендовала себя хорошо», — заверил он.

Для круглосуточного наблюдения за ходом ЭПГ «Единая Россия» запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Отметим, что в Самарской области в сентябре пройдут две важных выборных процедуры. До 29 мая у каждого жителя региона есть возможность зарегистрироваться, чтобы лично определить, кто представит партию на осенних выборах в Госдуму и Самарскую Губернскую думу. Голосование продлится до 31 мая.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Председатель партии напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту её сторонников.
22 мая 2026, 16:35
Дмитрий Медведев — участникам предварительного голосования «Единой России»: Попытки спрятать партийный политический статус будут жёстко пресекаться
Председатель партии напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или... Политика
1103
22 мая в поселке Рощинский Волжского района Самарской области распахнул двери новый зал греко-римской борьбы.
22 мая 2026, 16:14
Ковёр для героев: в Рощинском открылся зал греко-римской борьбы
22 мая в поселке Рощинский Волжского района Самарской области распахнул двери новый зал греко-римской борьбы. Политика
914
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
20 мая 2026, 20:03
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной... Политика
1356
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
217
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
211
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
779
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
810
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
1159
Весь список