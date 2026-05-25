Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»

В Приволжском федеральном округе подведены итоги XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2026». Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году «Туриада» объединила рекордную по масштабу аудиторию: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями «Туриады» стали команды из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.

Центральными событиями заключительного дня стали командные спортивно-туристские эстафеты: «Кубок регионов» среди команд федеральных округов и «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций. В «Кубке регионов» первое место завоевала команда Самарской области (Александр Губанов, Илья Товкач, Анна Шашкова и Анастасия Романова), вторыми стали представители Республики Марий Эл, третье место заняли молодые спортсмены Удмуртской Республики. В «Кубке Дружбы» победу одержала сборная Российской Федерации, серебро у Республики Беларусь, бронза – у объединённой сборной команды Туркменистана, Республики Беларусь и Российской Федерации.

По итогам «Туриады-2026» команда Самарской области стала лучшей в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Медали завоевали Анна Шашкова, Анастасия Романова, Арина Жук, Екатерина Шмалько, Ян Гардукевич, Александр Губанов, Денис Шапаренко и Владислав Шапаренко. На счету Леонида Нестерова и Ильи Сураева серебро в спортивном туризме на водных средствах передвижения. Ранее наша команда также взяла бронзу Зимнего Кубка ПФО на лыжных дистанциях.

Кроме того, Артём Зиновьев стал серебряным призёром дружеского «Забега в гору», а Александр Губанов — победителем и призёром международных соревнований на пешеходных дистанциях в составе сборной России.

Заместитель полпреда Президента Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодёжных, спортивных и туристских инициатив. «Мы видим, как спорт и туристические программы объединяют молодёжь, воспитывают характер и формируют настоящую командную культуру», – отметил он со сцены на церемонии закрытия лагеря.

Программа «Туриады-2026» была насыщена не только спортивными состязаниями, но и конкурсами, направленными на развитие нравственных качеств, творческих и практических навыков молодёжи. Участники демонстрировали мастерство в культурно познавательных конкурсах на туристическую тематику и состязались в бардовской песне на фестивале «Музыка сердец».

В соревнованиях по познавательному туризму третье место с лучшей разработкой туристического маршрута на территории ПФО заняли представители сборной Самарской области — Ирина Панкова, Анастасия Воронина и Георгий Волошин.

В конкурсе «Музыка сердец» победителями стали Ксения Сурнина в номинации «Полный автор», Николай Осягин — в номинации «Исполнитель», сборная Самарской области — в номинации «Командная песня».

В общем зачёте XIII «Туриады-2026» команда Самарской области заняла четвёртое место. Победителем стала команда Республики Марий Эл, второе место у Удмуртской Республики, третье – у Пензенской области.

Победители и призёры лагеря были отмечены памятными наградами, грамотами, медалями и ценными подарками. Организаторы выразили благодарность всем участникам и партнёрам за активную работу и тёплую атмосферу лагеря.

Фото: пресс-служба спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»