Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
Семьи героев СВО Самары проехали «По государевой дороге» в рамках проекта «Своих не бросаем!»
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Полицейские Самарского региона приняли участие в родительских собраниях
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела привлекли к административной ответственности родителей
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
Фестиваль цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра» состоится в Самаре
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Театр «Грань» отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»

205
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»

В Приволжском федеральном округе подведены итоги XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2026». Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году «Туриада» объединила рекордную по масштабу аудиторию: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями «Туриады» стали команды из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.

Центральными событиями заключительного дня стали командные спортивно-туристские эстафеты: «Кубок регионов» среди команд федеральных округов и «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций. В «Кубке регионов» первое место завоевала команда Самарской области (Александр Губанов, Илья Товкач, Анна Шашкова и Анастасия Романова), вторыми стали представители Республики Марий Эл, третье место заняли молодые спортсмены Удмуртской Республики. В «Кубке Дружбы» победу одержала сборная Российской Федерации, серебро у Республики Беларусь, бронза – у объединённой сборной команды Туркменистана, Республики Беларусь и Российской Федерации.

По итогам «Туриады-2026» команда Самарской области стала лучшей в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Медали завоевали Анна Шашкова, Анастасия Романова, Арина Жук, Екатерина Шмалько, Ян Гардукевич, Александр Губанов, Денис Шапаренко и Владислав Шапаренко. На счету Леонида Нестерова и Ильи Сураева серебро в спортивном туризме на водных средствах передвижения. Ранее наша команда также взяла бронзу Зимнего Кубка ПФО на лыжных дистанциях.

Кроме того, Артём Зиновьев стал серебряным призёром дружеского «Забега в гору», а Александр Губанов — победителем и призёром международных соревнований на пешеходных дистанциях в составе сборной России.

Заместитель полпреда Президента Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодёжных, спортивных и туристских инициатив. «Мы видим, как спорт и туристические программы объединяют молодёжь, воспитывают характер и формируют настоящую командную культуру», – отметил он со сцены на церемонии закрытия лагеря.

Программа «Туриады-2026» была насыщена не только спортивными состязаниями, но и конкурсами, направленными на развитие нравственных качеств, творческих и практических навыков молодёжи. Участники демонстрировали мастерство в культурно познавательных конкурсах на туристическую тематику и состязались в бардовской песне на фестивале «Музыка сердец».

В соревнованиях по познавательному туризму третье место с лучшей разработкой туристического маршрута на территории ПФО заняли представители сборной Самарской области — Ирина Панкова, Анастасия Воронина и Георгий Волошин.

В конкурсе «Музыка сердец» победителями стали Ксения Сурнина в номинации «Полный автор», Николай Осягин — в номинации «Исполнитель», сборная Самарской области — в номинации «Командная песня».

В общем зачёте XIII «Туриады-2026» команда Самарской области заняла четвёртое место. Победителем стала команда Республики Марий Эл, второе место у Удмуртской Республики, третье – у Пензенской области.

Победители и призёры лагеря были отмечены памятными наградами, грамотами, медалями и ценными подарками. Организаторы выразили благодарность всем участникам и партнёрам за активную работу и тёплую атмосферу лагеря.

 

Фото: пресс-служба спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
217
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
211
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
779
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
810
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
1159
Весь список