Фестиваль цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра» состоится в Самаре

Уже совсем скоро креативная молодежь Приволжского федерального округа сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра», который пройдет в г. Самара при поддержке Агентства по реализации молодежной политики и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». 14+



Даты проведения: 8-10 июня.

Место проведения: г. Самара, ​Пр-т. Масленникова, 37, Молодёжный многофункциональный центр Самарской области

Начало мероприятия: 8 июня в 11.00



Проект приурочен к Году единства народов России и направлен на популяризацию, воплощение (транслирование) и новое прочтение традиционных народных промыслов России в детской и молодежной среде, через цифровое искусство.

Участников ждет насыщенная образовательная программа, посвященная отдельным направлениям в цифровом искусстве и практике создания цифровых произведений. И конечно же, в финале каждый сможет проявить свой талант, приняв участие в презентационной сессии творческих работ, а лауреатов ждут заслуженные награды.



Если тебе от 14 до 35 лет, ты креативен, или тебе просто интересна тема цифрового искусства и создания творческих работ с применением цифровых технологий, - самое время регистрироваться на мероприятие: https://rusinnovations.timepad.ru/event/3970891/ или www.фестивалицифровогоискусства.рф



