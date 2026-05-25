В регионе отремонтируют 36 км дорог к детским лагерям и досуговым учреждениям

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к зонам отдыха, досуга и детским оздоровительным лагерям. Новое дорожное покрытие появится на 17-ти участках таких дорог общей протяженностью 36 км.

Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры запланированы в Волжском, Кинельском и Борском районах, а также в городских округах Самара и Тольятти. Реализация данных мероприятий обеспечит безопасный и комфортный подъезд к более чем 20 детским развивающим центрам и местам организованного отдыха, включая пять детских оздоровительных лагерей.

Возможность безопасного проезда уже появилась у юных отдыхающих детского лагеря «Орленок» в поселке Прибрежном. Весной дорожники завершили ремонт участка региональной трассы «Волжский – Курумоч – «Урал» протяженностью 9 километров — от железнодорожной станции «Курумоч» до поселка Курумоч. Современное и асфальтобетонное покрытие скоро появится и на 2-й просеке Октябрьского района Самары, которая ведет к детскому лагерю «Золотая рыбка».

Обеспечение качественного и безопасного подъезда к школам, детским садам и местам детского отдыха является приоритетной задачей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

