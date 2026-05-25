74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать

Авито Работа провела опрос среди 10 000 россиян, чтобы выяснить, насколько широко распространены инвестиции среди работающих респондентов, какие инструменты они предпочитают и чем руководствуются при выборе активов. Эксперты Авито Работы и УК «Альфа-Капитал» проанализировали результаты исследования и поделились аналитикой о текущих инвестиционных предпочтениях россиян. Согласно результатам исследования, 74% работающих респондентов инвестируют или планируют это делать. Из них 12% занимаются инвестициями на регулярной основе, 24% — время от времени, еще 18% интересуются темой, но пока не вложили средства, а 20% планируют начать инвестировать в ближайший год.

Среди наиболее популярных инструментов для инвестиций жители Самары назвали банковские вклады (82%), золото и драгоценные металлы (37%), облигации (31%). Акции отдельных компаний предпочитают 27% респондентов, прямые вложения в недвижимость — 13%. Криптовалютой интересуются 9% опрошенных.

«Нарастает интерес инвесторов к розничным решениям, которые опираются на складскую недвижимость, на объекты Light Industrial. Инвесторы ищут доступные инструменты, которые слабо коррелируют с происходящими на фондовом рынке событиями», — отметила Анна Гондусова, руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал».



«В среднем ежемесячный доход россиян, которые инвестируют или планируют начать это делать, составляет 77 100 рублей. При этом акции в качестве предпочитаемого инвестиционного инструмента называли чаще всего IT-специалисты (48%), топ-менеджеры (45%), фрилансеры (45%), инженеры и научные сотрудники (44%), а также работники промышленности (41%). В золото и драгоценные металлы чаще всего инвестируют IT-специалисты (25%), инженеры и научные сотрудники (24%), работники промышленности (24%), а облигации предпочитают специалисты службы поддержки (35%), IT-специалисты (28%), работники промышленности (28%), инженеры и научные сотрудники (24%)» — подчеркнул Роман Губанов , директор по развитию Авито Работы.



Самыми интересными для инвестиций отраслями респонденты чаще всего называли IT и технологии (41%), энергетику и нефтегаз (29%), недвижимость и строительство (21%), финтех и банки (21%). Реже отмечали розничную торговлю (10%), транспорт и логистику (12%), здравоохранение и фармацевтическую промышленность (9%). Интересно, что зумеры 18–24 лет считают самой привлекательной отраслью для инвестиций IT (35% против 26% в среднем), а миллениалы 35–44 лет чаще всего предпочитают инвестировать в недвижимость (30% против 28% в среднем).

В среднем самарцы инвестируют или планируют инвестировать 15% от ежемесячного дохода. Наиболее распространенный диапазон — от 5 до 10% дохода (43%), еще 22% опрошенных готовы вкладывать от 11% до 15% ежемесячного дохода.

При выборе инвестиционного инструмента жители Самары в первую очередь обращают внимание на уровень риска и устойчивость (44%). Гарантия убытков важна для 42% участников опроса, потенциальная доходность инструмента — для 35%, возможность получения промежуточного дохода — например, ежемесячных выплат по вкладу для 28%. На простоту использования обращают внимание 26% респондентов, на ликвидность 21%, а на долгосрочный потенциал роста капитала — 19%.

«Действительно, в текущих условиях интерес инвесторов в наибольшей степени сосредоточен на консервативных инструментах и, по всей видимости, останется таковым на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки. Одновременно фиксируется тенденция к выбору продуктов, предусматривающих регулярные выплаты», — отметила Анна Гондусова, руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал».

Данные демонстрируют и возрастные различия в поведении инвесторов. Наибольшая доля активных инвесторов (или планирующих инвестировать) сосредоточена среди молодых респондентов 18–24 лет (70%) и 25–34 лет (68%). Опрошенные в возрасте 25–34 лет чаще всего ориентируется на долгосрочный рост инвестиций (25% против 21% в среднем по выборке), тогда как более старшие поколения россиян в возрасте 45–54 лет и старше 65 лет придают большее значение надежности и низкому риску инвестиций (42% и 47% соответственно против 36% в среднем по выборке). Доля не планирующих инвестировать заметно выше среди респондентов старше 55 лет: в группе 55–64 лет таких 45%, среди тех, кому за 65, — уже 50%.

Наблюдаются различия в инвестиционных предпочтениях мужчин и женщин: мужчины чаще выбирают акции (38% против 31% у женщин), облигации (22% против 15% у женщин) и криптовалюту (13% против 8% у женщин), тогда как женщины несколько чаще предпочитают банковские вклады (64% против 56%) и прямые вложения в недвижимость (19% против 15% у мужчин). Мужчины также в большей степени ориентированы на долгосрочный рост инвестиций (24% против 19% у женщин), тогда как женщин сильнее привлекает потенциальный доход (32% против 26% у мужчин) и простота использования инвестиционного инструмента (24% против 19% у мужчин).