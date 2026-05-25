️Ветеран СВО из Самарской области принял участие во встрече с Президентом России

️Ветеран СВО из Самарской области, выпускник федеральной кадровой программы «Время героев», принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие прошло в Кремле.

В первую очередь глава государства обратил внимание на трагедию в Луганской народной республике. Президент России подчеркнул, что участники программы «Время Героев» знают «как никто другой», каково это — терять близких и товарищей. Путин заявил, что они прошли «горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной». По этой причине он ранее обратил внимание, чтобы именно такие люди были костяком будущих управленцев.

«Такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности, все мы, граждане России, такие, как вы прежде всего, и должны быть тем, что в народе называют „соль земли русской“. Потому что вы доказали и не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», — сказал Путин.

Обучение на первом потоке программы «Время героев», открывшемся весной 2024 года, прошли 82 человека, из которых 70 уже получили различные назначения — от государственных структур и общественных организаций до бизнеса.

Среди участников встречи был наш земляк — ветеран СВО, доброволец и финалист программы Константин Яшин. Уникальные знания пилотирования и применения беспилотных авиационных систем (БАС) в зоне СВО легли в основу его мирной карьеры. Сегодня Яшин возглавляет Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «САМАРА».

Напомним, что в Самарской области реализуется программа «Школа героев», которая является продолжением президентского проекта «Время героев». Президент также отметил, что власти поддержат ветеранов спецоперации, которые примут участие в выборах в Государственную Думу России.