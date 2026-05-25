️Ветеран СВО из Самарской области принял участие во встрече с Президентом России

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
Семьи героев СВО Самары проехали «По государевой дороге» в рамках проекта «Своих не бросаем!»
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Полицейские Самарского региона приняли участие в родительских собраниях
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела привлекли к административной ответственности родителей
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
Фестиваль цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра» состоится в Самаре
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Театр «Грань» отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

️Ветеран СВО из Самарской области принял участие во встрече с Президентом России

206
️Ветеран СВО из Самарской области принял участие во встрече с Президентом России

️Ветеран СВО из Самарской области, выпускник федеральной кадровой программы «Время героев», принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие прошло в Кремле.

В первую очередь глава государства обратил внимание на трагедию в Луганской народной республике. Президент России подчеркнул, что участники программы «Время Героев» знают «как никто другой», каково это — терять близких и товарищей. Путин заявил, что они прошли «горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной». По этой причине он ранее обратил внимание, чтобы именно такие люди были костяком будущих управленцев.

«Такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности, все мы, граждане России, такие, как вы прежде всего, и должны быть тем, что в народе называют „соль земли русской“. Потому что вы доказали и не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», — сказал Путин.

Обучение на первом потоке программы «Время героев», открывшемся весной 2024 года, прошли 82 человека, из которых 70 уже получили различные назначения — от государственных структур и общественных организаций до бизнеса.

Среди участников встречи был наш земляк — ветеран СВО, доброволец и финалист программы Константин Яшин. Уникальные знания пилотирования и применения беспилотных авиационных систем (БАС) в зоне СВО легли в основу его мирной карьеры. Сегодня Яшин возглавляет Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «САМАРА».

Напомним, что в Самарской области реализуется программа «Школа героев», которая является продолжением президентского проекта «Время героев». Президент также отметил, что власти поддержат ветеранов спецоперации, которые примут участие в выборах в Государственную Думу России.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
217
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
211
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
779
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
810
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
1159
Весь список