С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Учёные Самарского Политеха повышают огнестойкость строительных конструкций

Коллектив Самарского Политеха под руководством зав. кафедрой «Железобетонные конструкции» Дениса Панфилова разработал комплекс программ для ЭВМ, которые позволят точнее оценивать огнестойкость элементов безраскосной фермы – конструкции, состоящий из верхнего пояса арочного очертания, нижнего пояса с предварительно напряжённой арматуройи стойками.На программы получены Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ (№ 2026614465, № 2026614742, № 2026614988).

«С помощью разработанных алгоритмов программного комплекса определяется предел огнестойкости каждого элемента конструкции, затем на основании этого присваивается предел огнестойкости всей конструкции. После выявляется соответствие или несоответствие полученного предела огнестойкости с тем, что указан в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности», – поясняет Денис Панфилов.

«Наше программное обеспечение учитывает широкий спектр единичных качественных показателей, включая геометрические размеры железобетонных элементов, схему обогрева расчетного сечения в условиях пожара (односторонний нагрев, двусторонний и т. д), расположение арматуры, глубину заложенияарматурных стержней и степень их огнезащиты, – поясняет студент факультета промышленного и гражданского строительства Герман Васючкин. – Кроме этого, программы оценивают характеристики бетона и арматуры, такие как коэффициент термодиффузии, величину испытательной нагрузки и интенсивность напряжений в арматуре».

Беря во внимание совокупность единичных качественных показателей, можно рассчитывать огнестойкость железобетонных конструкций без проведения натурных огневых испытаний, т.к. это очень дорого и трудоемко - необходимо приложить расчётную нагрузку на 24-метровую стропильную конструкциюи в тоже время воздействовать на нее высокими температурами, которые не всегда в полной мере моделируют условия реального огневого воздействия.

По словам разработчиков, на программы уже есть спрос среди проектных организаций и строительных компаний, которые заинтересованы в снижении затрат и повышении точности расчётов. Комплекс разработанных программ применим на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений (проектирования и эксплуатации). Коллектив подалзаявки на программы для расчёта предела огнестойкости и других несущих железобетонных элементов.

