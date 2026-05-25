Учёные Самарского Политеха повышают огнестойкость строительных конструкций

Коллектив Самарского Политеха под руководством зав. кафедрой «Железобетонные конструкции» Дениса Панфилова разработал комплекс программ для ЭВМ, которые позволят точнее оценивать огнестойкость элементов безраскосной фермы – конструкции, состоящий из верхнего пояса арочного очертания, нижнего пояса с предварительно напряжённой арматуройи стойками.На программы получены Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ (№ 2026614465, № 2026614742, № 2026614988).

«С помощью разработанных алгоритмов программного комплекса определяется предел огнестойкости каждого элемента конструкции, затем на основании этого присваивается предел огнестойкости всей конструкции. После выявляется соответствие или несоответствие полученного предела огнестойкости с тем, что указан в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности», – поясняет Денис Панфилов.

«Наше программное обеспечение учитывает широкий спектр единичных качественных показателей, включая геометрические размеры железобетонных элементов, схему обогрева расчетного сечения в условиях пожара (односторонний нагрев, двусторонний и т. д), расположение арматуры, глубину заложенияарматурных стержней и степень их огнезащиты, – поясняет студент факультета промышленного и гражданского строительства Герман Васючкин. – Кроме этого, программы оценивают характеристики бетона и арматуры, такие как коэффициент термодиффузии, величину испытательной нагрузки и интенсивность напряжений в арматуре».

Беря во внимание совокупность единичных качественных показателей, можно рассчитывать огнестойкость железобетонных конструкций без проведения натурных огневых испытаний, т.к. это очень дорого и трудоемко - необходимо приложить расчётную нагрузку на 24-метровую стропильную конструкциюи в тоже время воздействовать на нее высокими температурами, которые не всегда в полной мере моделируют условия реального огневого воздействия.

По словам разработчиков, на программы уже есть спрос среди проектных организаций и строительных компаний, которые заинтересованы в снижении затрат и повышении точности расчётов. Комплекс разработанных программ применим на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений (проектирования и эксплуатации). Коллектив подалзаявки на программы для расчёта предела огнестойкости и других несущих железобетонных элементов.