Экспорт яблок из Грузии в Россию достиг рекордных 10,7 тысячи тонн

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок яблок из Грузии в Россию достигли рекордной для этого периода отметки в 10,7 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики постсоветской страны.

Стоимость экспорта за отчетный период достигла 7,8 миллиона долларов. В годовом выражении объемы поставок увеличились на 7 процентов, или примерно на 700 тонн.

Достигнутый в январе-апреле результат оказался максимальным для этого отрезка времени. Предыдущий максимум был зафиксирован за первые четыре месяца 2021-го. Тогда грузинские экспортеры отправили на российский рынок около 10,17 тысячи тонн яблок.

Наращивание экспорта этого вида фруктов из-за рубежа фиксируется на фоне аномального подорожания в некоторых российских регионах. Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев обратил внимание на чрезвычайно высокую стоимость яблок на Дальнем Востоке. Там он обнаружил фрукты по тысяче рублей за килограмм, потребовав от местных властей объяснить механизм подобного ценообразования.