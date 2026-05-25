Самарцам компенсируют 50 % стоимости путевки в детский лагерь

Жители Самарской области смогут вернуть половину стоимости самостоятельно приобретенной путевки в летний лагерь благодаря выделенным из регионального бюджета 93 миллионам рублей. Как сообщает минсоцдемографии Самарской области, эта финансовая мера поддержки позволит родителям существенно сэкономить на детском отдыхе, пишет Самарская газета.

Получить консультацию специалистов горожане могут по телефону многоканальной горячей линии 8-800-100-56-61, а подать электронное заявление — на сайте министерства по ссылке.