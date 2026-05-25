Вторая часть гуманитарной посылки из Самары доставлена «за ленту»

В зону проведения СВО полностью доставлена вторая гуманитарная посылка, сформированная по итогам рабочей командировки главы города Самары Ивана Носкова и его заместителя, участника программы «Время героев», кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества Сергея Карасева. По просьбе бойцов «за ленточку» отправили строительные материалы, дроны и оптоволоконный кабель, необходимый для обеспечения устойчивой связи.

Присоединиться к работе волонтеров может любой желающий. В Самаре на сегодняшний день действует более 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны в Госпабликах районных администраций ВКонтакте.