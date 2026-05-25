Совсем скоро начнется череда выпускных вечеров, поэтому аналитики Авито Товаров и Авито Услуг решили узнать у родителей старшеклассников, как они готовятся к этому празднику и сколько готовы на него потратить. Выяснилось, что в среднем жители Самары закладывают 18 000 рублей на образ и еще 28 000 на празднование.

Сборы на выпускной

7 из 10 жителей Самары, у которых есть дети-выпускники, планируют покупать своему ребенку праздничную одежду на выпускной. В основном в оффлайн-магазинах (42%) или на онлайн-площадках (29%). Еще 15% возьмут наряд в аренду.

Выбирать образ большинство опрошенных (44%) будут совместно с ребенком, а 41% выберут за него сами. Еще 14% планируют воспользоваться услугами стилиста.

В целом из специалистов чаще всего собираются привлекать парикмахера (56%), мастера ногтевого сервиса (29%) и мастера по работе с ресницами (29%). Еще 29% планируют воспользоваться услугами визажиста.

В общей сложности на создание образа на выпускной опрошенные готовы потратить 28 000 рублей. В 5 000 рублей надеются уложиться 29%, сумму от 5 000 до 30 000 рублей закладывают 44%. Еще 12% готовы потратить от 30 000 до 60 000 рублей, а 24% — от 60 000 до 100 000.

Формат праздника и траты

Отмечать выпускной в основном будут в ресторане (56%). Еще 29% устроят пикник на природе. На организацию празднования — аренду площадки и банкетных залов, декор, музыку и прочее — опрошенные закладывают в среднем 18 000 рублей. 29% готовы потратить не более 5 000 рублей, 15% — от 5 000 до 15 000 рублей. Еще 43% согласны выделить от 15 000 до 30 000 рублей, 12% — от 30 000 до 60 000.

Таким образом, в общей сложности жители Самары готовы потратить на выпускной ребенка в среднем 65 000 рублей.