56% самарцев выступают за пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года

У инициативы о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 18 лет, больше сторонников, чем противников. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



56% самарцев выступают за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года (сейчас они несовершеннолетние, и в будущем продавать им сигареты не будут уже никогда). Против — 21%.



Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (59% против 52% соответственно).



Среди респондентов 35—45 лет больше сторонников (60%), чем среди молодежи до 35 лет (55%) и граждан старше 45 лет (53%).



Участники опроса со средним профессиональным образованием положительно оценивают идею чуть реже, чем респонденты с высшим.



С ростом уровня доходов растет и уровень одобрения инициативы: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей запрет поддерживают 51%, среди горожан, зарабатывающих 100—150 тысяч, — уже 58%, а среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч — 59%.



Курильщики относятся к инициативе сдержаннее: «за» говорят 46% из них (что тоже немало), тогда как среди некурящих — 65%. Против запрета выступают 24% курящих и 19% некурящих. «Нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия»; «Любой запрет порождает черный рынок»; «Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет», — комментируют свою позицию противники идеи.



Время проведения: 22 апреля — 12 мая 2026 года