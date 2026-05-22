Россияне выбрали идеальное место для предложения руки и сердца

Ювелирный бренд SOKOLOV и онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провели совместное исследование и выяснили, что для россиян идеальное предложение руки и сердца всё чаще связано не с домом и не с рестораном, а с путешествием. 32% назвали романтику в путешествии форматом, который нравится больше всего, а 42% уверены в том, что место и формат поездки вообще не так важны – главное, сам момент.

Самой желанной декорацией для главного «да» оказался берег моря или океана – его выбрали 42% респондентов, на втором месте расположились горы (25%), на третьем романтичный город – его назвал каждый четвертый (24%), а уединённый отель или дом на природе выбрали 17% россиян. Любопытно, что родной город для предложения руки и сердца выбрали лишь 15%. А 40% опрошенных вовсе заявили, что локация не имеет значения.



География для предложения мечты тоже выглядит показательно. 31% представляют себе предложение в Европе, еще 30% — в Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Мальдивы). Россия как направление для главного романтического жеста уверенно конкурирует с заграницей: природу Байкала, Алтая или Карелии выбрали 25% опрошенных. Турция собрала 17% голосов, ОАЭ – 6%.

При этом россияне ясно дают понять, чего они не хотят. Публичные предложения (на сцене, в аэропорту, в торговом центре) нравятся лишь 19% опрошенных. Остальные 81% либо смотрят такие сцены со стороны без желания повторить (47%), либо называют это «кошмарным сном» (34%). Главное, что может испортить предложение, это неподходящий момент вроде ссоры или стресса (57%), посторонние люди (35%) или неудачное место (28%).



Кольцо при этом остаётся важной деталью. Идеальным 34% опрошенных называют классику с одним крупным камнем, ещё 17% – минимализм. А вот 15% признаются, что им вообще не принципиально, какое будет кольцо, и ещё 10% говорят, что главное, чтобы оно понравилось партнёру. При этом интересно, что треть (33%) выбирают кольцо самостоятельно, четверть (25%) советуется с друзьями и родными, а 17% вообще приобретают его вместе с партнёром.

Так, в 2026 году, почти половина (46%) опрошенных предложение пока не делали и не получали. Среди тех, кому оно уже было сделано, идеальным его назвали лишь 20%. Еще 17% признались, что в целом предложение прошло хорошо, но с неловкими моментами, а 16% оценили сам опыт негативно.



Чаще всего предложение в реальности происходило дома (36%), на природе (19%) и в ресторане (10%). За границей сделали или получили предложение 8% опрошенных, а в поездке по России – 7%.