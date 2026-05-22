В Самарской области обсудили межведомственное взаимодействие при тушении ландшафтных пожаров

В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области состоялось расширенное межведомственное совещание, посвященное вопросам предупреждения и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров на территории региона. Встреча прошла под председательством руководителя Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Эдуарда Леонтьева и министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артема Ефимова. В диалоге приняли участие представители Главного управления МЧС России по Самарской области, природоохранной прокуратуры и министерства по региональной безопасности.

Главной темой обсуждения стала синхронизация действий всех заинтересованных служб при возникновении ландшафтных пожаров, особенно угрожающих переходом на земли лесного фонда.

В ходе совещания руководитель Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев отметил тревожную тенденцию последних лет. «Проблема ландшафтных пожаров выходит на передний план, особенно в южных регионах. Статистика показывает, что до 90% площадей, пройденных огнем в лесном фонде, – это территории, куда пожар пришел с сопредельных земель», – подчеркнул Эдуард Леонтьев. Он акцентировал внимание на том, что главная задача на сегодня — оперативное реагирование на возгорания на начальной стадии, пока огонь не перекинулся на леса и не приобрел масштабы стихийного бедствия.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, в свою очередь, доложил о готовности ведомства к пожароопасному сезону: 17 лесопожарных станций укомплектованы личным составом в 311 человек, 179 единицами техники, в оснащении свыше тысячи единиц оборудования и инвентаря. Выполнена калибровка 55 камер видеонаблюдения. В течение сезона обновляются минерализованные полосы, устанавливаются стенды и аншлаги. Мониторинг лесных пожаров ведётся по маршрутам патрулирования лесной охраны, применяются 15 беспилотных летательных аппаратов и система видеомониторинга, включающей 55 камер наблюдения и охватывающей свыше 80 % территории лесного фонда. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в этом году сеть видеонаблюдения будет расширена до 10 камер и ожидается поставка еще 4 единиц техники.

С начала года в регионе произошло 9 ландшафтных пожаров площадью 30,8 гектаров. Все они были оперативно ликвидированы, что не позволило допустить крупных лесных пожаров.

Министр отметил, что в Самарской области выстроена уникальная для многих субъектов страны практика: благодаря поддержке Губернатора и Правительства региона, специализированное учреждение «Самаралес» официально наделено полномочиями и финансированием для тушения пожаров не только в лесах, но и на прилегающих территориях в 50-метровой зоне.

«Наша региональная диспетчерская служба и Центр управления кризисными ситуациями МЧС работают в едином информационном поле. Мы видим термоточки с помощью системы космического мониторинга Рослесхоза и обмениваемся данными в режиме онлайн. Важно, что на протяжении многих лет у нас действует принцип: сначала вместе тушим, а потом разбираемся в зонах ответственности», — пояснил Артем Ефимов.

Одним из проблемных вопросов участники совещания назвали наличие неиспользуемых и неразмежеванных земель сельхозназначения. Как было отмечено, основная угроза перехода огня исходит именно с заброшенных полей, где отсутствует ответственный землепользователь. Министерство природных ресурсов региона сообщило о начале претензионной работы в отношении собственников и муниципалитетов, где фиксируются нарушения. Участники совещания выразили надежду, что положительная судебная практика по взысканию ущерба за тушение пожаров с недобросовестных владельцев участков станет действенным рычагом воздействия по всей стране.

В ходе встречи также была подчеркнута важность профилактической работы. Директор подведомственного минприроды учреждения «Самаралес» отметил, что усиление информационной пропаганды в СМИ и социальных сетях, а также введение персональной ответственности за нарушения привели к росту сознательности граждан. Эдуард Леонтьев подтвердил, что такая профилактическая работа даёт результаты.

«Например, недавно в соседнем субъекте 14 сельхозпредприятий лишились областных субсидий за то, что они нарушили закон и произвели сельхозпалы. Когда информация о таких последствиях расходится по сарафанному радио, у людей быстро появляется понимание, что это уже не шутки», – отметил Леонтьев.

Подводя итоги совещания, стороны договорились усилить контроль за противопожарным обустройством границ и направить предложения на федеральный уровень для совершенствования законодательства в части реагирования на ландшафтные пожары и привлечения к ответственности виновных лиц. Артем Ефимов поручил взять на особый контроль муниципалитеты Самарской области, находящиеся в «красной зоне» по противопожарным мерам, и заслушать глав на ближайшем совещании.

Фото – Минприроды Самарской области