Крупный пожар вспыхнул ночью в Сызранском районе

Совместными усилиями пожарные-спасатели ликвидировали возгорание сухой травы на площади 500 квадратных метров.

21 мая в 23 часа 00 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение: в поселке Новозаборовский горит сухая трава.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 вышеуказанного Отряда, коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 500 квадратных метров.

Всего на месте пожара работали 19 человек личного состава.

В 00:07 пожар был локализован, в 00:38 – объявлена ликвидация открытого горения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"