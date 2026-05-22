В Самаре в 2026 году ликвидируют 16 крупных свалок

В 2026 году в Самаре планируют ликвидировать 16 незаконных свалок. Речь идет об участках, занятых отходами, расположенных в поселке Мясокомбинат, на Белорусской, Олимпийской и других улицах. Об этом рассказал мэр Иван Носков.

В конце мая в городе завершается очистка от мусора территории площадью более 3 га вдоль дороги в поселок Рубежное. Работы выполнены на 95 %, вывезено порядка 99 тысяч тонн строительных и бытовых отходов.

По словам Носкова, те, кто по привычке будет сбрасывать на очищенные территории отходы, получат штрафы. Для этого в городе размещают скрытые камеры. Для граждан суммы штрафов составляют от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 120 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе мэрии 22 мая 2026 года, пишет СитиТраффик.