Запрет на продажу вейпов обсудили в Самарской области

14 мая комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о лицензировании оборота табака и вейпов, тем самым предоставив регионам РФ право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Подобные ограничения уже ввели с 1 марта 2026 года в Пермском крае. Запретят ли в Самарской области продавать средства «парения», рассказали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре «Самарской газеты» 21 мая.

Как отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец, в минздрав, общественную палату и городскую думу активно поступают обращения от жителей по введению запрета на продажу вейпов, пишет Самарская газета.

— Наш центр сам неоднократно выходил с таким предложением. Пока невозможно сказать, когда в регионе введут подобные ограничения. Решение принимает Самарская губернская дума. Сначала инициативу должны одобрить члены общественного совета и комиссии, а затем ее смогут рассмотреть на пленарном заседании, — подчеркнул Александр Муравец.

Тем не менее эксперты на пресс-конференции выразили уверенность, что ограничения на продажу вейпов могут ввести в Самарской области после того, как проект опробуют в других регионах. По мнению специалистов, необходимо вводить тотальный запрет, чтобы избежать неофициального распространения средств «парения».

Представитель Общественного совета МВД России по Самарской области Елена Ефремова сообщила, что при введении запрета на продажу вейпов возрастет нагрузка на правоохранительные органы региона, однако ведомство к этому готово. По ее словам, полиция еженедельно проводит профилактические мероприятия с участием медиков в школах, колледжах и вузах. Учащимся доносят информацию о вреде «парения», однако с 2018 года продажа вейпов в Самарской области увеличилась в десять раз — молодые люди продолжают активно покупать средства электронной доставки никотина.