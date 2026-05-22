Тольятти в лидерах по разнице цен на новостройки и вторичку

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках ОПМ «Профилактика» на патрулирование парков и улиц города Самары вышли кавалерийские подразделения городского УМВД России.
На патрулирование парков и улиц Самары вышли кавалерийские подразделения
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по ряду адресов в Самаре.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  31 мая
В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
Скорректированы схемы движения транспорта в Самаре
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
Юные экологи Самары готовятся к Всероссийскому детскому экологическому форуму
15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий».
Юная самарская писательница победила в индивидуальной номинации конкурса по творческому письму «Человек читающий»
Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».
В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России»
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
Сохранение дикой природы в условиях роста туризма: эксперты обсудили будущее фауны губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.79
-0.16
EUR 83.27
1.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Тольятти в лидерах по разнице цен на новостройки и вторичку

201
Тольятти в лидерах по разнице цен на новостройки и вторичку

Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, что в 2026 году ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками сокращается впервые за последние 5 лет.

На этом фоне Тольятти вошел в число городов с одним из самых высоких ценовых разрывов: новостройки здесь в среднем на 48% дороже вторичного жилья. Схожая ситуация наблюдается в Новокузнецке и Барнауле. Причины в том, что строится мало нового жилья, высокая конкуренция на первичном рынке, а квартиры на вторичке продаются в морально устаревшем жилфонде.

В Тольятти средняя цена квадратного метра на рынке новостроек составляет 160 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке — 109 тыс. рублей. Для сравнения: в мае 2026 г. в городах 500 тыс.+ «квадрат» в предложении на первичном рынке на 23% дороже, чем на вторичном. В конце 2025 г. разница составляла 26%. Подробная статистика по всем городам – в Приложении.

До 2026 года разрыв цен почти всегда рос, т.к. новостройки дорожали быстрее готового жилья, но в январе текущего года тренд был нарушен. В большинстве локаций (в 29 из 40) цены на вторичке с начала года увеличились сильнее, чем в новостройках, где рост был ограничен снижением спроса из-за ужесточения выдачи семейной ипотеки.  

Продажи готовых квартир в первые месяцы 2026 года были лучше, чем на рынке новостроек. Относительно темпов 2 полугодия 2025 года новостройки продавались на 42% хуже, а вторичка «лишь» на 23%. Сохранение активности покупателей позволили ценам продолжить расти. В среднем «квадрат» подорожал на 2,2% на первичном рынке и на 5,4% на вторичном. 

Минимальные значения в ценовом разрыве (менее 5%) в Ставрополе, Оренбурге и Калининграде. Там цены в сегментах сопоставимы (из-за расположения почти всех новостроек на дальних окраинах).

В агломерациях Москвы, Петербурга, Казани показатели близки к средним по стране (23%, 25% и 18% соответственно). Заметно меньше цифры в Екатеринбурге, Новосибирске (менее 15%). Там на это влияет более высокая конкуренция за покупателя из-за большего числа проектов и застройщиков.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
208
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
205
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
604
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
21 мая 2026  20:27
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
631
В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
21 мая 2026  20:14
Губернатор Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский и директор ФРП Роман Петруца провели рабочую встречу
722
Весь список