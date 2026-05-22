Тольятти в лидерах по разнице цен на новостройки и вторичку

Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, что в 2026 году ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками сокращается впервые за последние 5 лет.

На этом фоне Тольятти вошел в число городов с одним из самых высоких ценовых разрывов: новостройки здесь в среднем на 48% дороже вторичного жилья. Схожая ситуация наблюдается в Новокузнецке и Барнауле. Причины в том, что строится мало нового жилья, высокая конкуренция на первичном рынке, а квартиры на вторичке продаются в морально устаревшем жилфонде.

В Тольятти средняя цена квадратного метра на рынке новостроек составляет 160 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке — 109 тыс. рублей. Для сравнения: в мае 2026 г. в городах 500 тыс.+ «квадрат» в предложении на первичном рынке на 23% дороже, чем на вторичном. В конце 2025 г. разница составляла 26%. Подробная статистика по всем городам – в Приложении.

До 2026 года разрыв цен почти всегда рос, т.к. новостройки дорожали быстрее готового жилья, но в январе текущего года тренд был нарушен. В большинстве локаций (в 29 из 40) цены на вторичке с начала года увеличились сильнее, чем в новостройках, где рост был ограничен снижением спроса из-за ужесточения выдачи семейной ипотеки.

Продажи готовых квартир в первые месяцы 2026 года были лучше, чем на рынке новостроек. Относительно темпов 2 полугодия 2025 года новостройки продавались на 42% хуже, а вторичка «лишь» на 23%. Сохранение активности покупателей позволили ценам продолжить расти. В среднем «квадрат» подорожал на 2,2% на первичном рынке и на 5,4% на вторичном.

Минимальные значения в ценовом разрыве (менее 5%) в Ставрополе, Оренбурге и Калининграде. Там цены в сегментах сопоставимы (из-за расположения почти всех новостроек на дальних окраинах).

В агломерациях Москвы, Петербурга, Казани показатели близки к средним по стране (23%, 25% и 18% соответственно). Заметно меньше цифры в Екатеринбурге, Новосибирске (менее 15%). Там на это влияет более высокая конкуренция за покупателя из-за большего числа проектов и застройщиков.