Судья не согласилась с просьбой Людмилы Тарховой закрыть процесс для СМИ

В Самарском областном суде идёт второй день процесса об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Главная обвиняемая — Екатерина Тархова, родная внучка убитых.

В первый день суд выслушал обвинительное заключение прокурора и точку зрения на него обвиняемых — Екатерины Тарховой и Таисии Киселёвой. Первая признала соучастие в убийстве, но отрицала надругательство над телами и еще несколько пунктов обвинения. Вторая от дачи показаний отказалась.

Сегодня, 22 мая, Людмила Тархова, мать Екатерины, присутствующая на процессе как потерпевшая, подала ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Её поддержала Таисия Киселёва, но судья Ксения Мельникова с ними не согласилась.

Затем начался опрос свидетелей. Первой выступила оперуполномоченная Ленинского РОВД Самары Ольга Вольская, рассказавшая о визите на квартиру Тарховых в январе 2025 года.

Далее заслушали показания Ольги Савченко, управляющая ТСЖ на улице Вилоновская, 23, где жили супруги. Она в последний раз видела Наталью Тархову 24 декабря 2024 года, когда просила её переставить машину на стоянке. 3 января 2025-го соседи пожаловались ей на протечку из той квартиры, но Екатерина Тархова никого в нее не пустила и сказала, что они справятся сами, пишет Самара-АиФ.