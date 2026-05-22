Самарцы недовольны условиями оплаты проезда на нескольких маршрутах

Самарцы, которые активно пользуются общественным транспортом, пожаловались на проблему. Она связана с условиями оплаты проезда на нескольких маршрутах. Речь идет о тех направлениях, которые скорректировали из-за ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой.

По словам горожан, из-за корректировок им приходится дважды платить за проезд. Первый раз — чтобы добраться до остановки бесплатного автобуса, и второй — чтобы продолжить путь после пересадки из компенсационного транспорта. При этом, как уверяют самарцы, некоторые кондукторы уверяют, что оплачивать поездку нужно единожды. Якобы билет будет считаться действительным и в другом трамвае.

Чтобы поставить точку в этом спорном вопросе, редакция 63.RU обратилась за комментарием в мэрию Самары. Там нам подтвердили, что проезд на автобусах, которые ходят по Ново-Садовой, — бесплатный. И это единственная льгота, которую предоставили горожанам.

«При осуществлении поездки по схеме „трамвай — автобус — трамвай“ проезд оплачивается каждый раз при проезде на трамвае, так как купленный билет предоставляет право единичного проезда. Таким образом, дважды воспользоваться одним билетом нельзя», — пояснили в мэрии Самары.

Тем не менее, чиновники заявили, что есть возможность добраться от Ташкентской до Арцыбушевской без пересадок и повторных оплат. Для этого необходимо сесть в трамвай № 22.