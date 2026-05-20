В Самаре хотят организовать новые выделенные полосы для автобусов

В министерстве транспорта Самарской области сообщили, что в городе могут быть созданы новые выделенные полосы для общественного транспорта. Данная информация была предоставлена в ответ на запрос, поступивший от издания «КП-Самара».

В пресс-службе министерства уточнили, что создание выделенных полос для общественного транспорта в Самаре возможно при реализации проектов строительства или реконструкции автомобильных дорог.

Планируется, что новые полосы будут организованы на участках дорог с высокой интенсивностью транспортного потока. Однако для реализации данного проекта необходимо проведение согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

На данный момент не определена необходимость создания выделенных полос в Самаре. Вопрос находится в стадии обсуждения. Единственным участком дороги в городе, на котором уже функционирует выделенная полоса, является Московское шоссе.