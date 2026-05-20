В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
В Самаре хотят организовать новые выделенные полосы для автобусов

В министерстве транспорта Самарской области сообщили, что в городе могут быть созданы новые выделенные полосы для общественного транспорта. Данная информация была предоставлена в ответ на запрос, поступивший от издания «КП-Самара».

В пресс-службе министерства уточнили, что создание выделенных полос для общественного транспорта в Самаре возможно при реализации проектов строительства или реконструкции автомобильных дорог.

Планируется, что новые полосы будут организованы на участках дорог с высокой интенсивностью транспортного потока. Однако для реализации данного проекта необходимо проведение согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

На данный момент не определена необходимость создания выделенных полос в Самаре. Вопрос находится в стадии обсуждения. Единственным участком дороги в городе, на котором уже функционирует выделенная полоса, является Московское шоссе.

В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
19 мая 2026, 13:46
Нужны 55 машин малого класса длиной от 5 до 7,5 метров. Речь идет о регулярных перевозках по нерегулируемым тарифам. Транспорт
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026, 14:02
На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «Акрон». Матч начнется в 19:00. Транспорт
В Самаре на маршруте № 368 работает только один автобус
15 мая 2026, 13:48
В целях восстановления пассажирских перевозок министерство проводит открытые конкурсы по поиску нового перевозчика на данные маршруты. Транспорт
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
