В Самаре на маршруте № 368 работает только один автобус

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях поинтересовались, когда будет восстановлена работа коммерческого автобуса № 368. По их словам, это единственный маршрут, который позволял жителям Металлурга и Мехзавода добраться до микрорайона Крутые Ключи. Он курсировал от станции метро "Победа" до поселка Петра Дубрава. На нем работало 18 маршруток.

- На маршруте № 368 количество автобусов сокращено до одного. В целях восстановления пассажирских перевозок министерство проводит открытые конкурсы по поиску нового перевозчика на данные маршруты, - ответили 13 мая 2026 года в региональном минтрансе, пишет СитиТрафик