21 мая 2026 года в 14.00 в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край».
В Самаре состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край»
В Самаре состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край»

21 мая 2026 года в 14.00 в рамках празднования 175-летия образования Самарской губернии и 85-летия Центрального государственного архива Самарской области в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край». (12+)

Альбом подготовлен самарскими архивистами за счет средств Губернского гранта в области науки и техники к 205-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля пореформенной России, губернатора Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний, почетного гражданина Самары Г.С.Аксакова (1820-1891).

Сын великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова Григорий Сергеевич Аксаков избрал в качестве жизненного пути служение государству и обществу. Самарской земле он посвятил более четверти века свой жизни: с 1867 по 1872 год он руководил губернией, с 1874 года участвовал в губернском земском собрании, а с 1884 года трижды избирался на пост предводителя губернского дворянства и председателя губернского земского собрания. Известен Григорий Сергеевич и своей благотворительностью.

В альбом включены архивные документы, фотографии, чертежи из фондов Центрального государственного архива Самарской области, иллюстрирующие многогранную деятельность Г.С. Аксакова и его вклад в развитие Самарского края. Документы сгруппированы в семь тематических разделов: «Семья Аксаковых», «Во главе губернии», «Предводитель дворянства», «Имение при селе Страхово», «Николаевская церковь», «Усадьба в Самаре», «Память и слава».

На презентации альбома будут представлены подлинные документы, связывающие Г.С. Аксакова и Самарский край, такие как выписка из Самарской дворянской родословной книги о роде Григория Сергеевича, уведомление Г. С. Аксакова о вступлении в управление Самарской губернией, уведомление министра внутренних дел о присвоении Григорию Сергеевичу звания почетного гражданина города Самары. Впервые будет показан уникальный документ – Геометрический специальный план дачи села Никольское Страхово тож Бузулукского уезда Самарской губернии, семейного владения Григория Сергеевича и Софьи Александровны Аксаковых, составленный в 1863 году.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

