Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях.
В Сергиевском районе работает новый ФАП
14 мая в спортивной школе «ЦСКА Самара» открыли новое направление обучения — вертолетный спорт.
Молодые люди с 14 до 16 лет смогут бесплатно обучаться вертолетному спорту в Самаре
16 мая 2026 года в Самаре на базе ГАУ «Спортивная школа «Чайка» завершатся учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».
Сборная команда региона по спортивному туризму проводит учебно-тренировочные сборы по подготовке к «Туриаде-2026»
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи. Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев.
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В онлайн-этапе открытого отбора участников международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» определились регионы-лидеры.
«Ледокол знаний — 2026»: Самарская область лидирует по количеству участников в международном проекте 
В связи с работами по замене задвижек на сетях водоснабжения с 10:00 21 мая до 06:00 22 мая будет отключено ХВС по нескольким адресам в Самаре.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 
Тринадцать сортов яблони и четыре клоновых подвоя селекции НИИ «Жигулевские сады» станут частью национальной базы данных, которая ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения.
Самарские сорта войдут в основу единой федеральной селекционной платформы по яблоне
15 мая 2026 года в Казани Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».
Игорь Комаров: общие ценности укрепляют связи России с исламским миром
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из ПФО.

Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из Приволжского федерального округа, в том числе семь семей из Самарской области. Они успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Летом победители полуфинала поедут в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. 
Победителями стали: 10 семей из Нижегородской области, 8 – из Пензенской, 7 – из Самарской,  по 5 семей из Удмуртской и Чувашской республик, по 4 команды из Республики Башкортостан и Пермского края, 3 семьи из Ульяновской области, по 2 семьи из Оренбургской и Саратовской областей и Республики Марий Эл, по 1 семье из Республик Татарстан и Мордовия, а также Кировской области.
«Уфа достойно завершила череду окружных полуфиналов второго сезона. Приволжье – это удивительное сочетание культур, традиций и национальностей. Семьи, которые собрались здесь, показали, что настоящее богатство России в единстве. В окружном этапе приняли участие 285 семейных команд, из которых 55 вышли в финал. Всем участникам хочу сказать, что быть здесь – это уже результат, которым можно гордиться. Желаю увезти домой не только впечатления, но и новые знакомства, и, может быть, новые семейные традиции, которые останутся с вами надолго. Финалистам желаю достойно представить свои регионы в Москве. Ждем встречи!» – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Победителями полуфинала от Самарской области стали семь команд: 
Семья Асеевых
Семья Дурновых, Фадеевых
Семья Зубковых, Мышкиных
Семья Калязиных, Бардиных
Семья Морозовых, Чабуркиных
Семья Музуровых, Терских, Фоминых
Семья Чумак, Тавойкиных
Семья Музуровых, Терских, Фоминых – педагогическая династия. Общий стаж – 62 года. Три поколения семьи работают в сфере образования: воспитателями, учителями, педагогами-психологами. 
«Этот конкурс нам предоставил еще один шанс поучаствовать в финале. Мы искренне безмерно благодарны этому проекту, что наша семья имеет возможность участвовать, быть частью большой семьи, которая собралась здесь, это действительно здорово и это запомнится на всю жизнь! Мы так радовались за другие семьи, что, когда назвали нас, мы не сразу это поняли, это очень волнительно! Семья – это самая большая ценность в жизни», - отмечают одни из победителей полуфинала.
В уфимском полуфинале принимали участие: 39 семей из Нижегородской области, 30 – из Самарской,  29 – из Пермского края, Удмуртскую Республику представили 28 семей, по 27 команд из Республики Башкортостан и Пензенской области, 19 – из Оренбургской, 16 – из Саратовской, по 14 семей из Республики Татарстан и Чувашской Республики, из Кировской области приехали 12 команд, по 11 команд представляли Ульяновскую область и Республику Мордовия и 8 семей приехали из Республики Марий Эл.
Победители были определены по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой «Быть семьей». Часть из них была посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона. В программу вошла и викторина Знание.Игра от Российского общества «Знание», где семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.
Теперь обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву в июле. Фамилии семей – победителей конкурса традиционно станут известны в День семьи, любви и верности. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходили с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек – это 196 576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. 

 

 

Фотоматериалы предоставлены Пресс-службой конкурса «Это у нас семейное»

Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
