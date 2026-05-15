Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из Приволжского федерального округа, в том числе семь семей из Самарской области. Они успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Летом победители полуфинала поедут в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Победителями стали: 10 семей из Нижегородской области, 8 – из Пензенской, 7 – из Самарской, по 5 семей из Удмуртской и Чувашской республик, по 4 команды из Республики Башкортостан и Пермского края, 3 семьи из Ульяновской области, по 2 семьи из Оренбургской и Саратовской областей и Республики Марий Эл, по 1 семье из Республик Татарстан и Мордовия, а также Кировской области.

«Уфа достойно завершила череду окружных полуфиналов второго сезона. Приволжье – это удивительное сочетание культур, традиций и национальностей. Семьи, которые собрались здесь, показали, что настоящее богатство России в единстве. В окружном этапе приняли участие 285 семейных команд, из которых 55 вышли в финал. Всем участникам хочу сказать, что быть здесь – это уже результат, которым можно гордиться. Желаю увезти домой не только впечатления, но и новые знакомства, и, может быть, новые семейные традиции, которые останутся с вами надолго. Финалистам желаю достойно представить свои регионы в Москве. Ждем встречи!» – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победителями полуфинала от Самарской области стали семь команд:

Семья Асеевых

Семья Дурновых, Фадеевых

Семья Зубковых, Мышкиных

Семья Калязиных, Бардиных

Семья Морозовых, Чабуркиных

Семья Музуровых, Терских, Фоминых

Семья Чумак, Тавойкиных

Семья Музуровых, Терских, Фоминых – педагогическая династия. Общий стаж – 62 года. Три поколения семьи работают в сфере образования: воспитателями, учителями, педагогами-психологами.

«Этот конкурс нам предоставил еще один шанс поучаствовать в финале. Мы искренне безмерно благодарны этому проекту, что наша семья имеет возможность участвовать, быть частью большой семьи, которая собралась здесь, это действительно здорово и это запомнится на всю жизнь! Мы так радовались за другие семьи, что, когда назвали нас, мы не сразу это поняли, это очень волнительно! Семья – это самая большая ценность в жизни», - отмечают одни из победителей полуфинала.

В уфимском полуфинале принимали участие: 39 семей из Нижегородской области, 30 – из Самарской, 29 – из Пермского края, Удмуртскую Республику представили 28 семей, по 27 команд из Республики Башкортостан и Пензенской области, 19 – из Оренбургской, 16 – из Саратовской, по 14 семей из Республики Татарстан и Чувашской Республики, из Кировской области приехали 12 команд, по 11 команд представляли Ульяновскую область и Республику Мордовия и 8 семей приехали из Республики Марий Эл.

Победители были определены по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой «Быть семьей». Часть из них была посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона. В программу вошла и викторина Знание.Игра от Российского общества «Знание», где семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.

Теперь обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву в июле. Фамилии семей – победителей конкурса традиционно станут известны в День семьи, любви и верности. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходили с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек – это 196 576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.

