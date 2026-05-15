«МолоТ»: на региональном этапе прошли соревнования по шахматам

На региональном этапе проекта ПФО «МолоТ» прошли соревнования по шахматам. Турнир состоялся на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
Лучшие результаты показали:
Максим Ермаков, филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»
Евгений Кобыльский, АО «РКЦ «Прогресс»
Артур Мхитарян, ООО «Оргэнергокапитал»
Поздравляем филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» с победой в этом виде программы!
Проект «МолоТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Фото: Максим Калинкин/минспорта СО