Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»

В Самаре стартовал основной этап акции по озеленению дворовых территорий «Цветущий май», запущенной по инициативе городской Общественной палаты. На сегодняшний день в проекте принимают участие более 30 территориальных общественных самоуправлений.

Среди прочего цветы уже высадили у домов №№ 25 и 37 по улице Дачной, у домов № 68 по Пензенской, № 27 по Печерской и № 2а по Вилоновской. По желанию жителей клумбы там украсили петунии, ирисы, ландыши, барвинок и бадан.

Принять участие в акции горожане могут через ТОСы, которые организуют работу на своих территориях. Задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7 (927) 728-70-64, +7 (927) 750-84-15.