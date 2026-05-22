До 10 июня в Самарской области действует нерестовый запрет

В период с 20 апреля по 10 июня на территории Самарской области будет введен запрет на рыболовство в связи с нерестом рыбы. В указанный временной промежуток запрещается использование плавсредств, включая лодки, для осуществления рыболовной деятельности. Разрешается ловля рыбы исключительно с берега с применением одной поплавочной удочки или спиннинга, оснащенного не более чем двумя крючками.

Зона действия запрета распространяется на акваторию, простирающуюся на два километра вниз по течению и на пятьсот метров вверх от гидроэлектростанции Жигулёвская ГЭС. Каждый рыболов имеет право на вылов не более пяти килограммов рыбы в сутки. Для обеспечения соблюдения установленных правил будут проводиться регулярные проверки инспекторами.

Нарушение запрета влечет за собой привлечение к уголовной или административной ответственности в соответствии с действующим законодательством, пишет ПроГородСамара.