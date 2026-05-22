Сохранение дикой природы в условиях роста туризма: эксперты обсудили будущее фауны губернии

В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона. Участники дискуссии обсудили текущее состояние популяций, актуализацию Красной книги, а также главные вызовы, стоящие перед экосистемами, включая последствия неконтролируемого туризма и сокращение естественной среды обитания.

В обсуждении приняли участие: исполняющий обязанности руководителя департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Андрей Ардаков, заместитель директора по научной деятельности Национального парка «Самарская Лука» Станислав Головатюк, кандидат биологических наук Александр Кузовенко, председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты региона Оксана Ковнир, представители общественных и ветеринарных организаций.

Андрей Ардаков привел данные государственного кадастра объектов животного мира. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано свыше 10 790 видов, из которых 10 336 — беспозвоночные, 287 — птицы, 77 — млекопитающие, а также десятки видов земноводных и пресмыкающихся. В Красную книгу Самарской области занесено 288 видов животных. В их сохранении помогает национальный проект «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Охрана окружающей среды Самарской области».

В ходе пресс-конференции стало известно о принятом, но пока не вступившем в силу решении комиссии по ведению Красной книги.

«Мы решили включить в Красную книгу Самарской области вид, который очень любят наши охотники. Это знаковый момент для сохранения природы», — прокомментировал Андрей Ардаков, не уточняя название вида до завершения формальных процедур.

Говоря о динамике популяций, эксперты отметили неоднозначную динамику численности животных.

Представитель национального парка «Самарская Лука» Станислав Головатюк отметил, что наблюдается увеличение популяции степного орла и орла-могильника, что связывают с биотехническими мероприятиями. Восстанавливается численность кабана после спада 2020 года – с 26 до 200 особей. На границе с Сызранским районом второй год фиксируется шакал. Опасения специалистов вызывает появление на Самарской Луке пятнистого оленя, который может угрожать генетической чистоте благородного оленя. Вместе с тем, фиксируется значительное сокращение численности редких степных птиц, таких как журавль-красавка и стрепет, а также некоторых видов шмелей.

Одной из причин является «стихийный туризм» вместо экологического. Главной темой дискуссии стало как раз противоречие между задачами сохранения природы и развитием внутреннего туризма. По словам Оксаны Ковнир, человечество подошло к историческому перелому: особо охраняемые природные территории, всегда бывшие закрытыми оазисами, становятся массово посещаемыми, и последствия этой нагрузки могут быть печальными.

Учёный Александр Кузовенко назвал ситуацию «бесполезными покатушками», подчеркнув катастрофический ущерб от неконтролируемого движения квадроциклов и мотоциклов по памятникам природы.

«Если квадроцикл проехал по каменистой степи или временному водоему 20 раз — эта рана на теле природы не затянется. Это прямое уничтожение мест обитания беспозвоночных и амфибий», — пояснил Кузовенко.

Участники сошлись во мнении, что экологический туризм должен быть организованным и идти строго по утвержденным маршрутам, чтобы не разрушать ареалы.

Кроме особо охраняемых территорий федерального значения, к которым относится Самарская Лука, Жигулевский заповедник и Бузулукский бор, в нашем регионе есть 211 памятников природы регионального значения, которые находятся в ведении минприроды Самарской области. Для сохранения биоразнообразия Правительством области принимаются организационные меры. Андрей Ардаков сообщил, что на рассмотрении находится постановление о создании трех новых особо охраняемых природных территорий, что увеличит общее число памятников природы регионального значения до 214. В ближайшей перспективе министерством планируется создание дирекции ООПТ для управления и регулирования потока туристов.

«С начала сезона на ООПТ с максимальной рекреационной нагрузкой организовано дежурство координаторов режима охраны. Они следят за соблюдением правил, пресекают нарушения, которые совершают туристы. По итогам рейдов на памятниках природы в Шигонском и Сызранском районах составлено порядка 10 материалов для привлечения нарушителей режима охраны к ответственности. Они находятся в работе у государственного экологического надзора», – прокомментировал Андрей Ардаков.

На пресс-конференции затронули и острую тему — гибель птиц на линиях электропередачи. У министерства природных ресурсов и экологии уже есть успешная правоприменительная практика в отношении нарушителей.

«Около двух лет назад крупное предприятие было привлечено к ответственности за гибель орла: оно выплатило 200 тысяч рублей штрафа за то, что ЛЭП не была оборудована птицезащитными устройствами. Поэтому просим: если вы фиксируете такие факты, сообщайте в министерство. Я не скажу, что мы это делаем с большим удовольствием, но мы очень заинтересованы, чтобы каждый подобный случай заканчивался наказанием виновного», – добавил Ардаков.

Но есть и обратная сторона вопроса. Люди часто «вызволяют» птенцов, которые, по их мнению, выпали из гнезда и нуждаются в помощи. Такое вмешательство в естественный природный цикл не только не требуется, но и в подавляющем большинстве случаев обрекает молодую птицу на гибель.

Андрей Ардаков пояснил, что, если человек забрал животное, необходимо уведомлять министерство и получать разрешение на изъятие животного из природы, особенно если речь идет о краснокнижных видах. За незаконное изъятие животных предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей в зависимости от вида и причиненного ущерба.

Обратиться можно напрямую в Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области по номеру 8 846 266-74-33.

