В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России»

В нашем регионе конкурс проводится с 2018 года, а с 2022 ввели вторую номинацию – «Логопед года».



В состязании приняли участие педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Участники продемонстрировали образовательные коррекционно-развивающие технологии, эффективные приемы, провели мастер-классы.



Победители в номинациях:

«Логопед года» - Нелюбина Олеся Александровна, учитель-логопед ГБОУ «Школа-интернат «Восхождение» г.о.Чапаевск;

«Дефектолог года» - Сесина Любовь Олеговна, учитель-дефектолог МБУ детский сад № 162 «Олимпия» г.о. Тольятти.



Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».

Фото: минобразования СО