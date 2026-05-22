Скорректированы схемы движения транспорта в Самаре

До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров — работы уже стартовали, их выполняют специалисты ООО «Самарские коммунальные системы». До окончания ремонта коммуникаций и восстановления благоустройства на улице Гая на участке от улицы Ерошевского до проспекта Масленникова отменено одностороннее движение.



На функционирование общественного транспорта ремонт инженерных коммуникаций на вышеуказанной улице не влияет.



Кроме того, в субботу, 23 мая с 09:00, та же ресурсоснабжающая компания начнет аварийно-восстановительные работы на улице Мориса Тореза — они будут сосредоточены возле дома № 103. Здесь в порядок приведут водопроводную линию, диаметр трубы – 300 мм. Для работ перекроют движение транспорта в границах улиц Карбышева и Энтузиастов. Автобусы № 75 временно изменят маршрут: объезд будет осуществляться по улицам Авроры, Гагарина, Советской Армии, далее по обычной трассе следования. Эти улицы будут задействованы при движении автобусов в обоих направлениях.



Ориентировочные сроки завершения ремонта линии холодного водоснабжения будут определены после вскрышных работ. Жителям близлежащих домов рекомендуется заранее сделать запасы холодной воды для бытовых нужд, поскольку не исключены временные отключения.

